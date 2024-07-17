8 حالات.. أسباب رفع عدادات «الكهرباء»

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الأسباب التي تستوجب رفع عدادات الكهرباء عن المواطنين بالمنازل بسبب وجود عيوب فنية أو تلاعب فى التوصيلات المتعلقة بالعداد لصالح الغير.

ويستعرض «مصراوى» أسباب رفع عدادات الكهرباء من المنازل وهى فيما يلى :

-توصيل كهرباء للغير.

-قيام المواطن بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك.

-زيادة الأحمال الكهربائية بالمنازل عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح الشركة.

-إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكتر.

-منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل.

-تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتي كشف متتاليين.

-رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.

-تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال ٣٠ يوما من تاريخ المطالبة.