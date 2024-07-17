وزيرة خارجية ألمانيا: لم يكن ممكنًا مواصلة التعاون العسكري مع النيجر لأن الثقة لم تعد موجودة

أكّدت وزيرة الخارجيّة الألمانيّة أنالينا بيربوك (Annalena Baerbock)، خلال زيارة إلى أبيدجان، أنّه "لم يكن ممكنًا" لبلادها أن تواصل التّعاون العسكري مع النيجر، "لأنّ الثّقة الّتي كانت موجودة من قبل، لم تعد موجودة"، في ظلّ النّظام العسكري الحاكم في النيجر، الّذي وصل إلى السّلطة عبر انقلاب قبل عام تقريبًا.
وأشارت، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، إلى "أنّنا في الوقت نفسه، لم نوقف المساعدات الإنسانيّة، لأنّ شعب النيجر ليس مسؤولًا عمّا يحدث".
وفي 6 تمّوز الحالي، أعلنت ألمانيا أنّها ستتوقّف عن تشغيل قاعدة النّقل الجوّي التّابعة لها في النيجر، وستسحب جنودها من هذا البلد الإفريقي، وستنهي تعاونها العسكري معه بحلول 31 آب المقبل.
يُذكر أنّه يَحكم النيجر نظام عسكري تولّى السّلطة إثر انقلاب في 26 تمّوز 2023، أطاح بالرّئيس المنتخب محمد بازوم المحتجَز منذ ذلك الحين.
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