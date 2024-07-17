أشار السّكرتير الصّحافي لوزارة الدّفاع الأميركيّة (البنتاغون)، الجنرال باتريك رايدر، إلى أنّ "وزير الدّفاع الأميركي لويد أوستن تحدّث مع وزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لمناقشة الهجمات المستمرّة على إسرائيل من قبل "حزب الله"، موضحًا أنّ "الوزيرَين ناقشا أيضًا فرص تعزيز التّعاون العسكري الأميركي الإسرائيلي، ردًّا على مجموعة من التّهديدات الأمنيّة الإقليميّة".
ولفت إلى أنّ "أوستن أخبر غالانت أنّ الرّصيف الموقّت للخدمات اللّوجستيّة المشتركة على الشّاطئ (JLOTS)، سيتوقّف عن العمل قريبًا. وشدّد على أهميّة زيادة تدفّق المساعدات الإنسانيّة عبر جميع المعابر البرّيّة، ودعم توصيل المساعدات إلى ميناء أسدود في إسرائيل لتوزيعها في غزة".
وذكر رايدر أنّ "أوستن وغالانت أكّدا من جديد الرّغبة المشتركة في ضمان الهزيمة الدّائمة لحركة "حماس"، وتأمين الإفراج الآمن عن جميع الأسرى الّذين تحتجزهم "حماس"، بما في ذلك المواطنين الأميركيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: أوستن وغالانت ناقشا هجمات "حزب الله" على إسرائيل وأكدا رغبتهما بضمان هزيمة "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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