نوفاك: روسيا ستكون قادرة على بيع الغاز الطبيعي المسال رغم العقوبات

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن "روسيا ستكون رغم العقوبات قادرة على بيع الغاز الطبيعي المسال لأن المنتجات الروسية لا تزال مطلوبة، ولكن لمستهلكين آخرين".
واشار نوفاك على هامش منتدى الاستثمار في القوقاز خلال مقابلة مع مدير عام وكالة "تاس" الإخبارية الروسية أندريه كوندراشوف، الى أن "بالطبع، نظرا لأن هذه الأنواع من موارد الطاقة مطلوبة، والطلب العالمي عليها في تزايد، سيتم تنفيذها، وسيتم التوصل إلى اتفاقيات مع الشركاء".
أضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي غير قانونية وتؤدي إلى تفاقم وضع أولئك الذين يفرضونها، وكذلك المستهلكين، فيما يتعلق بأسعار موارد الطاقة".
وفي سياق متصل، أظهرت تقديرات لوكالة الطاقة الدولية أن روسيا زادت صادرات الغاز إلى أوروبا بنسبة 5% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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