قبيسي: إذا اردتم ان تكونوا على الحياد فعليكم أن تقولوا لاسرائيل ان توقف اعتداءتها على لبنان

اشار النائب هاني قبيسي، الى أن "البعض في لبنان ينادي بالحياد، وهنا نسأل من يعتدي على لبنان وينتهك سماؤه وبحره اليست اسرائيل فكيف لنا أن نكون على الحياد فإذا اردتم ان تكونوا على الحياد عليكم أن تقولوا لاسرائيل ان توقف اعتداءتها على لبنان".

واعتبر خلال المسيرة العاشورائية التي نظمتها حركة امل شعبة بلدة المروانية، أن "عاشوراء ليست مناسبة سياسية بل هي مسار عقائدي بخط اللاهي ات به نبي الله محمد كي يصل لكل البشرية حاولوا طمسه، وكانت شهادة الامام الحسين منارة وشعلة على مستوى الرسالة الاسلامية".

واضاف قبيسي، "عليكم ان تقفوا للى جانب الدولة، وابنوا جيشا ننتخب رئيس بلغة الحوار نتفاهم في لبنان نعزز قوة الجيش ونحيي المثلث الذهبي بأن قوة لبنان بوحدة".