شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 42 شخصًا إثر سقوط حافلة في بيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 29 شخصًا على الأقل مصرعهم فيما أصيب 13 آخرون إثر سقوط الحافلة التي كانوا يستقلونها بواد في بيرو، حسبما أعلنت وزارة الداخلية البيروفية اليوم.

وأوضحت الوزارة، أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها من العاصمة ليما إلى مدينة أياكوتشو جنوب البلاد، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج عقب إصابتهم بالحادث الذي لم تتضح بعد أسبابه وملابساته. وقد شهدت الطرق البرية في بيرو، وقوع العديد من الحوادث خلال السنوات القليلة الماضية.