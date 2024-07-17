ترامب يتعهد بفرض رسوم جديدة على الصين ويتراجع عن حظر «يتك توك»

ياسر رشاد - القاهرة - تعهد المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الواردات الصينية، لكنه تراجع عن حظر تطبيق "تيك توك".

وأوضح الرئيس السابق ترامب في مقابلة مع بلومبرغ نشرت الثلاثاء إنه سيفرض رسوما جديدة على الصين بين 60 و100%، و10% على الواردات من الدول الأخرى.

وأشار إلى إنه لن يسعى إلى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول قبل انتهاء فترة ولايته.

وأضاف أنه سيدرس تعيين جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان وزيرا للخزانة إذا فاز في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وشارك ترامب الثلاثاء في ثاني أيام المؤتمر الجمهوري في مدينة ميلووكي حيث أعلن رسميا أنه مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاءت المشاركة بعد أيام من نجاته من محاولة اغتيال ما عزز من فرصه في العودة إلى المكتب البيضاوي.

ولفت ترامب خلال المقابلة إلى أنه يدرس تعيين جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لجيه.بي مورحان وزيرا للخزانة.

كما أكد أيضا أنه يريد خفض الضرائب على الشركات إلى 15% ولم يعد يخطط لحظر "تيك توك" بعد أسابيع من تدشين حسابه الرسمي على التطبيق الذي طالما لوح بحظره.

وقال ترامب أيضا أنه سيسعى إلى خفض أسعار الفائدة وكذلك الضرائب، مشددا على ضرورة أن يحجم المركزي الأمريكي عن خفض الفائدة قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأظهر استطلاع حديث للرأي أجرته رويترز/إبسوس، واستمر يومين ونشرت نتائجه الثلاثاء أن المرشح الرئاسي الجمهوري ترامب حصل على تأييد 43% من المشاركين في الاستطلاع مقابل 41% للرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن، وهو فارق هامشي يشير إلى أن محاولة الاغتيال لم تؤثر على معنويات الناخبين.

وخلال مؤتمر انتخابي لبايدن اليوم أيضا قال المرشح الديمقراطي الذي يواجه شكوكا بشأن قدرته على الفوز على ترامب بالنظر لوضعه الصحي، إن سياسات خصمه ترامب ستتسبب في الركود الاقتصادي بالبلاد.

ونجا ترامب يوم السبت من محاولة اغتيال بعد أن أطلق قاتل محتمل رصاصة أصابت أذن الرئيس السابق بينما كان يتحدث في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقُتل أحد المشاركين في التجمع الانتخابي وأصيب آخران بجروح خطيرة.