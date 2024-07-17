نقولا: لا يحقّ لاي كان أن يتخطّى الدستور وعلى بري الدعوة لإنتخاب رئيس قبل أي عمل تشريعي

أشار النائب السابق نبيل نقولا في بيان، الى أنه "لا يحقّ لاي كان أن يتخطّى الدستور كان من كان والذي ينصّ عند فراغ سدّة الرئاسة يصبح مجلس النواب بحالة إنعقاد دائم، حتى انتخاب رئيس للجمهورية بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس. وعلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لإنتخاب رئيس قبل أي عمل تشريعي. الإتفاق على رئيس قبل التصويت هرطقة ديموقراطية ودستورية وتعدّي على صلاحيات النائب وتهميشه".

ولفت الى انني "لقد قرأت اليوم كلاما صادرا عن النائب الياس حنكش بأنه صدم من كلام صادر عن السفيرة الأميركية عن انتخاب رئيس للجمهورية ودعوتها للحوار قبل الإنتخاب".

واضاف، "أتمنى على السفيرة الأميركية أن تدعو الأميركيين إلى الحوار على انتخاب رئيس لأميركا، ومن بعدها يذهب الشعب الأميركي للتصويت، ويفوتوا على انفسهم الإغتيالات والصدامات".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "النائب الياس حنكش خرج مصدوماً من العشاء الذي جمع قوى المعارضة بالسفيرة الأميركية بتاريخ 8 تموز الماضي، وأخبر من التقاهم أن السفيرة "بهدلتنا" وأمرتنا أن "نذهب إلى الحوار"، ليضيف أن "الأميركيين لا يريدون مواجهة حزب الله... ونحن فتنا بالحيط". وهو ما تُرجم في اليوم التالي للعشاء بمبادرة "تغييرية" لإيجاد مخرج للأزمة الرئاسية، حيث أبدى النواب انفتاحهم على المبادرات التي دعت إلى التشاور، وعرضوا اقتراحين قوامهما الدعوة إلى جلسات حوار".