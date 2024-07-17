شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مظلة اجتماعية في مصر.. أسباب نجاج التحالف الوطنى للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ بداية انطلاقه قبل عامين فى تحقيق هيكلة قوية للعمل الخيري والتطوعي في مصر، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض، خاصة أنه يمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية.

يعد من أحد أسباب نجاح التحالف الوطني في أن يكون كيان قوى يوحد جميع المؤسسات الأهلية تحت مظلة واحدة، أنه يمتلك قاعدة بيانات كبيرة وضخمة لكافة المستحقين والأولى بالرعاية، نجحت في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما يسهم في القضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقدم التحالف الوطني حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات، بجانب المبادرات التي ركزت على إدخال الفرحة على لمواطنين ودعم كافة الفئات المستحقة دون تمييز، بجانب دوره في الشأن الدولي والذى استهدف تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، من خلال انطلاق فواقل الإغاثة المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية لدعم الأشقاء داخل غزة.