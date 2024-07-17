هنية أكد حرص "حماس" على استقرار لبنان: كل ما يتم تداوله بشأن تعليق التفاوض غير صحيح

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" اسماعيل هنية، أن "كل ما يتم التداول به بشأن تعليق حركة حماس التفاوض غير صحيح، وأن الحركة مستمرة بجهود التوصل إلى إنهاء الحرب وفقا للشروط التي وضعتها".

وشدد خلال لقاء جمعه برئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن في قطر، على "حرص حركة حماس على استقرار لبنان"، مقدرا "الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اللبنانية على الأصعدة كافة، وجهود لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في ما يتعلق بحماية وكالة الأونروا وتعزيز دورها في هذا التوقيت".

وثمن هنية "دور قطر في المفاوضات"، آملا "الوصول إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، معربا عن ثقته الكبيرة بوضع المقاومة الفلسطينية سياسيا وميدانيا".