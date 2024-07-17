موقع الأكروبوليس في أثينا يغلق جزئياً بسبب موجة حر جديدة تضرب اليونان

يتوقف موقع الأكروبوليس الأثري في أثينا عن استقبال الزوّار الأربعاء خلال الساعات الأكثر حرّاً، في قرار يُتّخذ للمرة الثانية في فترة تزيد قليلاً عن شهر، بسبب موجة حرّ جديدة تضرب اليونان، وفق ما أعلنت وزارة الثقافة اليونانية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "بسبب توقعات الطقس بتسجيل ارتفاع في درجات الحرارة، ينبغي إغلاق موقع الأكروبوليس من الساعة 12,00 ظهراً حتى الساعة 5,00 مساءً بالتوقيت المحلي" (09,00 حتى 14,00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أنّ درجة الحرارة ستتخطى 43 درجة مئوية في مناطق من البر الرئيسي لليونان، وتحديداً في وسط البلاد وجنوبها.

وفي أتيكا، المنطقة المحيطة بأثينا، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة منتصف النهار إلى 40 درجة مئوية، بحسب المصدر نفسه.

وكان الأكروبوليس في أثينا، الموقع الأكثر استقطاباً للزوار في اليونان، قد أُغلق أمام العامّة خلال الساعات الأكثر حرّاً ليومين على التوالي في منتصف حزيران عندما ضربت اليونان موجة حر مبكرة بشكل استثنائي.

وسجلت اليونان، وهي دولة متوسطية معتادة على موجات الحر، درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية في مناطق عدة الثلاثاء لليوم التاسع على التوالي، بحسب موقع المرصد الوطني في أثينا meteo.gr.

ومن المتوقع أن تبلغ موجة الحرّ هذه ذروتها الأربعاء والخميس، بحسب خبراء في الأرصاد الجوية.

وحذّرت إدارة الحماية المدنية الأربعاء من "خطر كبير جداً" لاندلاع حرائق في مناطق يونانية عدة بينها أتيكا.

والأكروبوليس الذي يضم معبد البارثينون مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهو أحد المعالم الأثرية الأكثر استقطاباً للزوار في العالم. وقد سجّل عدداً قياسياً من الزوار في العام الفائت، بقرابة 4 ملايين زائر، أي بزيادة تفوق 31% خلال عام واحد.

وبين كانون الثاني ونهاية آذار، ارتفع عدد الزوار بأكثر من 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات "إلستات".