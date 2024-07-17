قبلان قبلان: سنبقى رواد تعايش وحوار ووحدة وطنية مهما كانت الصعاب والعقبات

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان خلال احياء حركة "أمل" المنطقة الثامنة في إقليم الجنوب (البقاع الغربي) مناسبة العاشر من محرم، اننا "لن ندير ظهرنا لهذا العدو مهما غلت التضحيات"، مؤكدا ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيبقى بوصلة الوحدة في هذا البلد، وعنوان الوفاق والحوار".
واشار الى ان "سيبقى عهدنا لفلسطين بأننا سنبقى معك وإلى جانبك وسيبقى عهدنا للجنوب بأننا لن نتخلى عن حمايته وسيبقى عهدنا لكل نقطة دم سقطت بأننا مستمرون في هذه المسيرة وفي هذا الخط، وسنبقى رواد تعايش وحوار ووحدة وطنية، مهما كانت الصعاب والعقبات، وسنحفظ هذا الوطن بعيوننا وبقلوبنا وسنحفظ الجنوب بكل حركة من حركاتنا وسنبقى في خط المقاومة".
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