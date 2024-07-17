الجيش: توقيف 588 شخصًا لتورطهم بجرائم متعددة وإحباط محاولات تسلل 2200 سوري خلال حزيران

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "نتيجة التّدابير الأمنيّة الّتي اتّخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللّبنانيّة خلال شهر حزيران 2024، أُوقف 588 شخصًا من جنسيّات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدّرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، التجوّل داخل الأراضي اللّبنانيّة من دون إقامات شرعيّة، وقيادة سيّارات ودرّاجات ناريّة من دون أوراق قانونيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "المضبوطات شملت 75 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، 21 رمّانة يدويّة، 17 قاذف "أر بي جي"، كميّات من الذّخائر الخفيفة والمتوسّطة، وعددًا من الآليّات والدرّاجات النّاريّة، بالإضافة إلى كميّة من المخدّرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ أيضًا إحباط محاولات تسلل نحو 2200 سوري عبر الحدود اللّبنانيّة- السورية بطريقة غير شرعيّة". وذكرت أنّ "الموقوفين سُلّموا مع المضبوطات إلى المراجع المختصّة، لإجراء اللّازم".