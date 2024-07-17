نفت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أن "يكون الطّالب محمد مالك الماروق قد نجح في شهادة البكالوريا الفنيّة اختصاص الفنون الفندقيّة إنتاج".
وكشفت في بيان، أنّ "الطّالب المذكور كان متغيّبًا عن الامتحانات الرسمية المهنيّة، وبالتّالي فإنّ نموذج النّتيجة الّذي يظهره ناجحًا، هو نموذج مزوّر ومختلف أساسًا عن النّموذج الّذي تصدره المديريّة العامّة للتّعليم المهني والتّقني، ما يعني أنّه أقدم على تصميم نموذج بواسطة تطبيقات الكمبيوتر".
وأشارت المديريّة العامّة إلى "أنّها اتخذت حقّ الادّعاء الشّخصي أمام النيابة العامة بحقّ صاحب العلاقة، وكلّ من يثبته التّحقيق متورّطًا بالتّزوير واستعمال المزوّر، وتطبيق أقصى العقوبات الّتي ينصّ عليها القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية التعليم المهني نفت نجاح طالب تغيّب عن الامتحانات الرسمية: الادعاء عليه بجرم التزوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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