إنتاج أُوبِريت روحية بعنوان "من تحت الأرزة" بإطار الاستعدادات لتطويب البطريرك الدويهي

عملت رعيّة إهدن- زغرتا على إنتاج أُوبِريت روحيّة بعنوان "من تحت الأرزة"، مع فيديو كليب خاص بها، في إطار الاستعدادات الّتي تواكب تطويب البطريرك ​أسطفان الدويهي​. وهذه الأوبريت ستكون باللّهجة العاميّة، كتب كلماتها الشّاعر نعمان الترس، ولحّنها جهاد حدشيتي، واشترك في غنائها الفنّانون غسّان صليبا، هادي خليل، ناجي الأسطا وجهاد حدشيتي، وتمّ التّسجيل في استوديو هادي شرارة، ويُشرِف حاليًّا المُخرج طوني نعمة على تصوير وإخراج هذه الأُوبريت على شكل فيديو كليب بين إهدن مسقط رأس الطوباوي الدويهي، وقنّوبين مركز كرسيه البطريركي، والكرسي البطريركي في الديمان المُطِلّ على الوادي المقدّس.

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