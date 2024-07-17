إحياء مراسم ذكرى عاشوراء في النبطية والمفتي صادق تلا السيرة الحسينية

أحيت مدينة النبطية مراسم العاشر من المحرم بذكرى عاشوراء، تحت شعار رفعه النّادي الحسيني "أباة بالحسين"، حيث تلا إمام المدينة ومفتيها الشّيخ عبد الحسين صادق السّيرة الحسينيّة في النادي الحسيني في النبطية، بمشاركة ممثّلين عن نوّاب النبطيّة وقيادات من حركة "أمل" و"حزب الله"، وشخصيّات أمنيّة وعسكريّة؛ وحشود من الأهالي والشّخصيذات والفاعليّات.
وقد توافد المواطنون سيرًا على الأقدام إلى المدينة من كلّ مداخلها، الّتي أقفلها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالعوائق الحديديّة، منعًا لدخول السّيّارات إلى وسط المدينة، فيما تولّى عناصر من الجيش وقوى الأمن تفتيش الدّاخلين إلى المدينة.
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