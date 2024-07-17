ابراهيم أمين السيد: الانتصار على العدو سينتج تداعيات كبرى على مستوى الأجيال المقبلة

رأى رئيس المجلس السّياسي في "حزب الله" السيّد ابراهيم أمين السيد، أنّ "الانتصار الكبير على العدو الصّهيوني الّذي سينتج تداعيات كبرى على مستوى الأجيال المقبلة، على المستوى الثّقافي والإيماني والرّوحي والسّياسي والجهادي، هو هذا الشّعب وهذه المقاومة بكلّ مواقعها في العالم".
وأشار، خلال مجلس عاشورائي مركزي حاشد أُقيم في مقام السيدة خولة في بعلبك، إلى أنّ "العالم مذهول اليوم أمام ما يشهده من صور ومشاهد، وكيف أنّ الجنود المدجّجين بكلّ أنواع الدّعم والأدوات والمعدّات والأسلحة، وبدعم عالمي، تواجههم مجموعة من الشّباب الفلسطينيّين الّذين يحملون الإيمان والسّلاح؛ ويتحمّلون كلّ هذا الدّمار والخسائر والطّيران والقصف".
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