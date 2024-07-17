مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح بقصف إسرائيلي لمخيم النصيرات ومدينة رفح

أفاد وكالة "الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 5 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح، جراء قصف إسرائيلي ل​مخيم النصيرات​ وسط قطاع غزة، ومدينة ​رفح​".

وفي التّفاصيل، أوضحت أنّ "طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 4 ضحايا من حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما استهدفت المدفعيّة الإسرائيليّة بقذائفها دوار العودة ومخيّمَي يبنا والشابورة وسط المدينة. فيما قُتل مًسنّ إثر قصف إسرائيلي لمنزل غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما أطلقت الآليّات الإسرائيليّة نيرانها باتجاه منطقة المغراقة والزهراء وشارع الرشيد شمال المخيم".

يُذكر أنّ القوّات الإسرائيليّة تواصل عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 38,713 مواطنًا، أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,166 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة.