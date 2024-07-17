تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على سيؤول

ابوظبي - سيف اليزيد - أرسلت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تنبيهات عبر الرسائل النصية الطارئة تحذر فيها من هطول أمطار غزيرة في بعض الأجزاء في منطقة العاصمة الكبرى التي شهدت أمطاراً غزيرة تتعدى 50 ملمتراً في الساعة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها وكالة الأرصاد الجوية تنبيهات عبر الرسائل الطارئة إلى سكان منطقة العاصمة الكبرى هذا العام.

وتم إرسال التنبيهات النصية للتحذير من هطول الأمطار الغزيرة إلى بعض الأجزاء في سيؤول.

ومن المتوقع أن يستمر هطول أمطار غزيرة في منطقة العاصمة الكبرى خلال الصباح، فيرتفع عدد المناطق التي يتم إرسال رسائل التنبيهات النصية إلى سكانها، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.