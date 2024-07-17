ولي العهد والرئيس الإيراني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون - #عاجل

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، بفخامة الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران.

وأشاد ولي العهد، وفخامة الرئيس الإيراني بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وقد أعرب فخامة الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.