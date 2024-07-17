الخارجية الباكستانية: استدعاء القائم بأعمال سفارة أفغانستان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أنها استدعت القائم بأعمال سفارة أفغانستان في إسلام آباد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على الهجوم الذي وقع مؤخرًا وأدى إلى مقتل 8 من الجنود الباكستانيين.

وأعربت الخارجية الباكستانية في بيانها عن إدانتها الشديدة لهذا الهجوم، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الباكستانية وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت أن باكستان تتوقع من الحكومة الأفغانية اتخاذ خطوات فورية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف البيان أن باكستان ملتزمة بالحفاظ على علاقات حسن الجوار مع أفغانستان، لكنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وجنودها.

إصابة 8 أشخاص جراء انفجار قنبلة داخل مركز للشرطة في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن ثمانية أشخاص أصيبوا إثر انفجار قنبلة يدوية بسبب ارتفاع الحرارة داخل أحد مراكز الشرطة في مدينة "جامشورو".

وقال المسئول بالشرطة الباكستانية طارق داريجو في تصريح لقناة "جيو نيوز" الباكستانية- إن الانفجار ناجم عن ارتفاع درجة الحرارة داخل الغرفة المخصصة للتخزين، ما أدى إلى انفجار قنبلة يدوية وإصابة سبعة من أفراد الشرطة وأحد المشتبه بهم.

وأضاف داريجو، أنه تم نقل ستة مصابين إلى إحدى المستشفيات في مدينة "حيدر آباد"، والاثنين الآخرين إلى مستشفى في مدينة "كراتشي" من أجل تلقي العلاج.

وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من إرجاع داريجو، سبب وقوع الانفجار إلى ارتفاع الحرارة، إلا أنه أوضح أنه تم فتح تحقيق للتأكد من سبب هذا الانفجار.

داعش يعلن مسئوليته عن حادث سلطنة عمان

أعلن تنظيم "داعش" عبر تطبيق تلجرام مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في سلطنة عُمان تسبب في مقتل تسعة أشخاص منهم شرطي وثلاثة مهاجمين وإصابة ما يزيد على 28 آخرين.

ونشر التنظيم في وقت متأخر من يوم امس الثلاثاء ما قال إنه تسجيل مصور للهجوم على موقعه على تطبيق تلجرام.