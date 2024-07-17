"رفض يغششه".. طالب يطعن زميله داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أقدم طالب بمرحلة الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بدعوى عدم السماح له بالغش منه.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد الطالب: أحمد محمد أحمد الكناني، مصابًا بطعنات في الرقبة والظهر، بادعاء اعتداء زميله عليه بسلاح أبيض داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بدعوى عدم السماح له بالغش منه.

جرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للطالب المصاب، ووقف النزيف الناتج عن الإصابات ووضعه تحت الملاحظة، في الوقت الذي جرى التحفظ على الطالب وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.