خدرت طفلها لبيع كليته في بورسعيد.. قرار جديد من النيابة بقضية الدارك ويب

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قررت نيابة بورسعيد الكلية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها لاستخراج وبيع كليته 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتُواصل جهات التحقيق تحقيقاتها في القضية رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د" حيث تبين من اعترافاتها أنها تواصلت مع أحد الأشخاص على مجموعة لبيع الأعضاء على موقع للتواصل الاجتماعي، وصورت طفلها عاريا وأرسلت الصور إليه بناء على طلبه، كما نفذت طلبه بشأن سحب عينة دم 15 مليمتر وعينة بول، ثم طلب منها أن تقوم بإعطائه مخدر بشرط أن يقوم بشرب زجاجتين من المياه ثم تضغط على بطنه فتنزل المياه من عضوه الذكري، وتقوم بعمل بث مباشر فى جميع الخطوات.

كما اعترفت أنه عندما فقد ابنها الوعي طلب منها هذا الشخص أن تعطي طفلها حبتين من المخدر حتى يغيب عن الوعي، وتقوم بسحب عينة الدم، وبالفعل أعطته حبة، والثانية وقفت في "زوره" فأعطته مياه، ولكن الشخص الثاني طلب منها عدم الحصول على العينة حتى يغيب عن الوعى تماما، ثم طلب منها بعد ساعات إعطاءه حقنة مخدر فى رقبته، لكنها رفضت، مؤكدة أن العينات كانت مقابل مليون جنيه.

وأكدت على أنه عندما فقد طفلها الوعي، وأنفاسه كانت بطيئة، ذهبت به إلى مستشفى آل سليمان، وفى اليوم التالي ألقت الشرطة القبض عليها.