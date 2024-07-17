بالصور- محافظ المنيا يتفقد شوارع وأسواق ديرمواس

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، مركز ومدينة ديرمواس، لمتابعة الحالة العام ومستوى الخدمات والمرافق والوضع المروري، ومدى تحقيق السيولة المرورية داخل عدد من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية داخل دائرة المركز، مؤكداً ضرورة منع أي تعديات أو إشغالات على حرم الطريق العام.

رافق المحافظ، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، دكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مسئولي التفتيش المالى والإداري بالمحافظة.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة والاستمرار فى رفع أي إشغالات عن جانبي الطريق العام وأمام المحلات التجارية مع ضرورة توعية المواطنين بالالتزام بوضع المخلفات داخل الصناديق المخصصة لهذا الغرض، محذرًا من خطورة تجميع القمامة أو المخلفات بجوار محولات الكهرباء لحماية المواطنين.

وأثناء جولته بشوارع مدينة ديرمواس، التقى المحافظ بعدد من المواطنين وأصحاب المحال، وتجاذب معهم أطراف الحديث مستمعا لمطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم ، وأصدر الأوامر لمسئولي التموين والتضامن بفحص عدد من الطلبات ومراعاة الجانب الإنساني فى التعامل مع الحالات الاجتماعية ، وتفعيل دور الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى فى خدمة المواطنين وحل مشاكلهم .

كما وجه المحافظ مسؤولي المرور بتكثيف الحملات المرورية المفاجئة بشوارع المدينة الرئيسية وميادينها العامة لمنع التكدس والازدحام والتيسير على المواطنين فى حركة سيرهم وتنقلاتهم ، من خلال التنسيق مع شرطة المرافق ومراجعة التراخيص لتحقيق الانضباط المرورى للشارع، وتأمين حركة السيارات وعبور المواطنين والحد من الاختناقات المرورية خاصة وقت الذروة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد عدد من مخازن السلع الاساسية، واطمأن على توافر المخزون من السلع الغذائية التموينية والكميات المطروحة في الأسواق من زيت الطعام، والسكر، والأرز، وغيرها من السلع الاستراتيجية، مشيراً إلى انتظام توزيع السلع الغذائية على المنافذ لبيعها للمنتفعين من حاملي بطاقات التموين، مؤكداً أن المديرية تتابع عن كثب عمليات التخزين والصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وفعالية.

وأكد المحافظ، على توافر السلع الغذائية فى الاسواق بكميات كافية، مع تنويع المعروض منها لتناسب الجميع، مشدداً على تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على مدار اليوم لفرض السيطرة الرقابية على الأسعار ومواجهة أي ممارسات احتكارية وضمان توفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

واختتم المحافظ جولته بزيارة عدد من المخابز البلدية والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، والمولات التجارية لمراقبة جودة رغيف الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان المحددة وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية وجودتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة للسلع الاستراتيجية منعاً للتلاعب بقوت المواطنين.