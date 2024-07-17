شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. تفجير الكنيسة البطرسية ومقتل 29 وإصابة 31 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

ارتكبت جماعة الإخوان الإرهابية العديد من الجرائم بحق المصريين والأخوة الأقباط، أبرزها كانت تتمثل فى تفجير الكنيسة البطرسية، بعدما نفذ المتهم محمود شفيق حادث الكنيسة، الذى أدى إلى مقتل نحو 29 شخصا وأصيب 31 آخرين.

وقع حادث تفجير الكنيسة البطرسية الساعة العاشرة يوم 11 ديسمبر عام 2016، واختار الانتحارى يوم الأحد لتنفيذ عمليته الإرهابية لعلمه بوجود عدد كبير من رواد الكنيسة البطرسية لحضور قداس الذى يقام كل يوم أحد من الأسبوع.



ونجح الانتحارى الذى اعتمدته الجماعات الإرهابية ضمن قوائم الأشخاص الانتحاريين لتنفيذ أعمال إرهابية منذ عدة أشهر بعد حصوله على تدريبات كافية لتنفيذ التفجيرات، وتردد على منطقة العباسية قبل الحادث الإرهابى عدة مرات، لمشاهدة عدد قوات الأمن المتواجدين أمام الكنيسة البطرسية وكيفية دخول وخروج الأشخاص.

رصد المتهمون الكنيسة البطرسية ومحيطها يومى 9 و10 ديسمبر، فى صباح الأحد 11 ديسمبر2016 وارتدى الانتحارى سترة ناسفة واصطحبه المتهمان عمرو سعد عباس ووليد أبو المجد عبد الله بسيارة الأخير إلى مقر الكنيسة.

ترجل الانتحارى إلى باب الكنيسة وعندما حاول حارس الكنيسة سؤاله عن هويته تجاهله الإرهابى واسرع إلى باب الكنيسة فى المكان المخصص للسيدات وفجر نفسه.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهم اسمه الحركى "أبو دجانة الكنانى"، سبق ارتباطه بإحدى الأسر الإخوانية بمحل إقامته وتلقيه تدريبات على تأمين المسيرات للجماعة الإرهابية "الاخوان" باستخدام الأسلحة النارية وضبط وبحوزته سلاح إلى موضوع القضية رقم 2590/2014 إدارى قسم الفيوم، بتاريخ 14/3/2014 – وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة فى 8/5/2014، حيث تم ربطه بإحدى البؤر التكفيرية لا عداداه لاعتناق الأفكار التكفيرية المنبثقة من فكر الإخوانى سيد قطب وكان مطلوب ضبطه فى القضيتين رقمى 2428/2015 إدارى العجوزة 1317/2016 إدارى الواسطى " نشاط تنظيمى للعناصر التكفيرية".