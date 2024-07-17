شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: قدمنا رسالة عملية وميدانية حول المشروعات المنفذة بالدولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، إن الخليج 365 قدم رسالة عملية وميدانية لكافة المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة، من خلال التناول الميدانى والخدمى بعيداً عن الشكل التقليدى للتغطية الصحفية.

جاء ذلك خلال ندوة "مستقبل الصحافة في مصر"، ضمن فاعليات البرنامج الثقافى لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب فى النسخة التاسعة عشر، بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة الخليج 365 والكاتب الصحفي أسامة السعيد والكاتب الصحفي ماجد منير، يدير اللقاء الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي.

وأضافت "الشافعى"، أن مصر تشهد فى وضع سياسى و اقتصادى غير مسبوق ، و نكاد نمر بأقتصاد أشبه بإقتصاد الحرب ، و لدينا أجيال عاصرت تلك الحقب الزمنية ، ولكننا نحتاج الوصول الى فئة الشباب بتقديم محتوى يخاطب تلك الفئة التى تصل الى نحو60% من المجتمع.