شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: الحوار الوطنى خيار استراتيجى لا يمكن الاستغناء عنه والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطني يجب أن يستمر بنفس القوة بل يجبأن يكون أعمق وأوسع حتى يستمر ما تم تحقيقه من اصطفاف وطني حقيقي.

وأشار رئيس حزب المستقلين -فى تصريح خاص لليوم السابع - أن هذا الأمر يحتاج توسيع مساحة المشاركة الحزبية في الجلسات العامة والتخصصية مع انتقاء الخبرات في المجالات المختلفة للدعم الفني للحوار..



بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ توصيات الحوار بصوره متسارعة الوتيرة لأن هذا سيعطي دفعة معنوية كبيرة للمشاركين في الحوار.



وأكمل "عنانى" يجب علي الحكومة تقديم كشف حساب دوري عن ما تم إنجازه وإبراز دور الحوار الوطني في حل مشكلات المواطن من خلال المردود الإيجابي لتنفيذ تلك التوصيات.

وأضاف الدكتور هشام عنانى أنه لا يجب أن نغفل أن الحوار الوطني طبقا للتكليف الرئاسي خيار استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه في الفترة المقبلة.