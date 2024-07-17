شكرا لقرائتكم خبر عن الوصول لـ10 ملايين مواطن.. اعرف تفاصيل مبادرة "أحسن صاحب" للتحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

يأتي إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، لمبادرة "أحسن صاحب" الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، لتعزيز الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، كسر الحواجز الاجتماعية وتقليل العزلة التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة صناع الحياة مصر، باطلاق حفل مبادرة "أحسن صاحب" برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.



خلال فعالية اطلاق المبادرة

وحضر حفل إطلاق المبادرة نخبة من القيادات المجتمعية والرسمية، من بينهم دأحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة، و المهندس أحمد موسى الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، و الدكتور محمد رمضان عضو الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و دكتور منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي.

انطلاق مبادرة احسن صاحب



وتهدف الحملة التي تستهدف الوصول إلى 10 ملايين مواطن في 24 محافظة، إلى رفع الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين لـ 10,000 متطوع من شباب صناع الحياة و بمشاركة 800 متطوع من متطوعي صناع الحياة مصر في الحفل.

المشاركين بفعالية الانطلاق