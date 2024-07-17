"القسام" تبنّت عملية إطلاق النار وإصابة 3 مستوطنين إسرائيليين في طولكرم

تبنّت كتائب "القسام"- الجناح العسكرية لحركة "حماس"، عملية إطلاق النار وإصابة 3 مستوطنين إسرائيليين قرب قرية رامين شرق طولكرم في الضفة الغربية.

وفي بيان لها، قال "القسام": "تمكّن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية إطلاق نار صوب مركبة للمغتصبين (المستوطنين) الصهاينة قرب قرية رامين شرق طولكرم أمس الثلاثاء ممّا أدى لإصابة 3 منهم بجراح متفاوتة وانسحب مجاهدونا بسلام تحفهم رعاية الرحمن".

وإذ أعلنت مسئوليتها عن "هذه العملية البطولية"، أكّدت أن "هذه العملية تأتي انتقاماً لدماء الشهداء وضمن مسؤولية الردّ على المجازر الصهيونية في قطاع غزة وجرائم الاحتلال في الضفة المحتلة والانتهاكات التي يمارسها بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".

وشددت "القسام"، على أنّ "قطعان المغتصبين لن يروا من بأس مجاهديها في الضفة الغربية إلا الموت والرصاص والبارود، وأن لهيب العبوات القسامية المتطورة التي انفجرت في جنود الاحتلال مؤخراً في طوباس وجنين وطولكرم ونابلس لن يُخمد ما دام المُحتل جاثماً على أرضنا ومستمراً في عدوانه على شعبنا".