الدفاع الروسية أعلنت عن إتمام صفقة تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "صفقة تبادل لأسرى الحرب مع أوكرانيا أفرج خلالها عن 95 أسير حرب أوكراني مقابل 95 أسيرًا روسيًا".

يُذكر أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب في 16 تموز الماضي للمرة الأولى عن انفتاحه على محادثات سلام مع روسيا، مؤكدًا تأييده مشاركتها في قمة مقبلة حول السلام، في وقت تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا.

وفي منتصف حزيران/يونيو، وعلى قاعدة "ازدواجية المعايير" عقدت قمة حول السلام في أوكرانيا استضافتها سويسرا بحضور عشر دول دون أن تُدعى إليها موسكو وغابت عنها الصين.

ومنذ ذلك الحين، أعلن زيلينسكي عن رغبته بتقديم "خطة" في تشرين الثاني/نوفمبر من أجل "سلام عادل"، بعد حوالى عامين ونصف العام من الحرب في أوكرانيا.

ولم يتطرق إلى وقف الأعمال الحربية لكن إلى وضع "خطة" من ثلاثة محاور: أمن الطاقة في أوكرانيا التي تضررت منشآتها، حرية الملاحة في البحر الأسود وتبادل الأسرى.

وهذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها زيلينسكي فكرة إجراء محادثات مع روسيا بدون اشتراط انسحاب روسي مسبقًا.