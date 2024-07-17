غالانت: شروط التوصل إلى اتفاق مع حماس قد نضجت لكن نتانياهو يزيد من الصعوبات

أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنّه "إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل (مع حركة حماس) في غضون أسبوعين فذلك يعني حسم مصير الأسرى".

وكشف، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنّ "شروط التوصل إلى اتفاق مع حماس قد نضجت لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يزيد من الصعوبات"، وشدد على أنّ "نتانياهو يزيد صعوبة التوصل لاتفاق حتى لا يخسر عضوي الائتلاف الوزيرين إيتمار بن غفير وبستلئيل سموتريتش".

وأمس، قال نتانياهو في تصريح: "علينا إنهاء المهمة والانتصار على حماس والوحدة بيننا تتيح الاستمرار حتى النهاية". وذكر "أننا لا ننوي أن نخسر في قتالنا الحالي"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ومواصلة المفاوضات التي تؤكد حركة حماس فيها على مطلبها بوقف شامل لإطلاق النار.