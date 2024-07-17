أفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجرى اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران.
وبحسب واس، فقد أشاد بن سلمان وبزشكيان بما "وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة"، كما أكّدا "أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات".
وقد أعرب الرئيس الإيراني عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الطيبة.
ويُشار إلى أنّ مراسم تنفيذ حكم الرئاسة في إيران ستقام يوم 28 تموز، في حين ستقام مراسم اليمين الدستورية للرئيس المنتخب يوم 30 تموز الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بزشكيان وبن سلمان أكّدا باتصال هاتفي أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين إيران والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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