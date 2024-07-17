كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا الحرب الإسرائيلية، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و198 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38794 شهيدًا و89364 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول 2023".
وأوضحت أنّه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وارتكب الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية أكثر من مجزرة استهدف مدارس تابعة للأونروا يتواجد فيها نازحون من القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في غزة أعلنت عن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية: 4 مجازر خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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