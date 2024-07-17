الأحزاب الأرمنية بحثت الأحداث الأخيرة في برج حمود وأكّدت وجوب تغليب مبادئ العيش المشترك

عقدت قيادات الاحزاب الارمنية الثلاث في لبنان "الهنشاك" و"الطاشناق" و"الرامغافار" اجتماعا في مركز "شاغزويان" التابع لحزب "الطاشناق" في برج حمود.

وتداول المجتمعون بداية، فق بيان صادر عنهم، في "التطورات الاقليمية على الصعيدين السياسي والعسكري، خصوصا ما يجري في غزة وتداعيات هذه الحرب على لبنان".

ومن ثم توسع البحث في "الواقع اللبناني السياسي والامني والاقتصادي، فكان تشديد على وجوب اعتماد النهج التوافقي مدخلا لحل سائر المسائل المطروحة على الساحة اللبنانية، وفي مقدمها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية".

وتمحور البحث بعد ذلك حول الملابسات التي احاطت بالاحداث الاخيرة في برج حمود. وفي هذا السياق دانت الاحزاب الارمنية الثلاث أشد الادانة "كل استفزاز ومحاولة زعزعة استقرار اهالي الاحياء الآمنة في المنطقة".

واستنكرت "كل محاولات اضفاء الصبغات الطائفية على الاشكالات الفردية التي تقع في مختلف الاحياء والمناطق".

ولفتت إلى أن "الاجهزة الامنية والقضائية مطالبة بالسهر على الأمن والاستقرار، وخصوصا محاسبة المسؤولين عن اثارة النعرات الطائفية، استباقا لمثل هذه المحاولات الهادفة الى العبث بثوابت السلم الاهلي".

وأكّدن حرصها على "أمن أبناء المنطقة وجلهم من اللبنانيين الارمن"، داعية كافة الجهات اللبنانية إلى الاهتداء بمبادئ العيش المشترك.

وقرر ممثلو الاحزاب الارمنية متابعة عقد الاجتماعات الدورية للتداول بأوضاع البلاد وكافة المسائل المتعلقة الطائفة الارمنية.