بري أبرق لسلطان عمان ورئيس مجلس الشورى مستنكرًا الاعتداء في مسقط: الإرهاب لا دين له

أبرق رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ إلى سلطان عمان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، ورئيس مجلس الشورى خالد بن هلال المعولي، مستنكرًا "الإعتداء الإرهابي الّذي استهدف المؤمنين والمدنيّين والآمنين ورجال الآمن، في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط، ومعزّيًا بالشّهداء".

وجاء في نصّ البرقيّة لسلطان عمان: "ببالغ الحزن ومشاعر التّضامن والمواساة، تلقّينا نبأ الإعتداء الإرهابي الجبان الّذي استهدف المؤمنين الآمنين في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط، متسبّبًا بسقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.

إنني وبإسم الشعب اللبناني ومجلسه النيابي وبإسمي الشخصي، نستنكر وندين هذا العمل الجبان الذي بقدر ما هو محاولة يائسة للنيل من سلطنة عمان كواحة للأمن والإستقرار ونموذجاً راقياً في التعايش، هو أيضا محاولة مكشوفة للإعتداء على القيم والرسالات السماوية السمحاء، ويؤكد بما لا يدع مجالاً الشك أن الإرهاب لا دين له ولا طائفة.

وإننا نتقدم منكم ومن الشعب العماني الشقيق ومن ذوي الضحايا بأحر التعازي، سائلين المولى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم والسلطنة وشعبها في عين الرعاية ودوام التقدم والاستقرار".

كما أرسل بري برقية تعزية مماثلة إلى المعولي.