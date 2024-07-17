الحواط: إذا كان الحوار سيؤدّي إلى ردّ لبنان إلى موقعه الطبيعي فنحن جاهزون له

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب زياد الحوّاط، حول مسألة انتخاب الرئيس، إلى أنّ "المشكلة لا تكمن في الحوار، إنّما في صيغة البلد و​سياسة​ الممانعة وتحديدًا حزب الله التي سلخت لبنان عن محيطه".

ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "لبنان لا يحتمل فرض رئيس على اللبنانيّين بقوّة السلاح والتهديد، وإذا كان الحوار سيؤدّي إلى ردّ لبنان إلى موقعه الطبيعي فنحن جاهزون"، وقال: "إعادة الثقة بيننا وبين التيار الوطني الحر بحاجة إلى وقت، ولكن إذا كان الحوار لفرض رأي واحد فسنكون متّجهين إلى جهنّم".

وذكر الحواط أنّ "المواد الدستوريّة واضحة، ونحن لسنا ضدّ اللقاء وهناك عدّة مواضيع من المهمّ أن نطرحها في الحوار مثل مسألة السلاح غير الشرعي"، مضيفًا "السلاح المرتهن لمشروع خارجيّ لا يمتّ إلى لبنان بصلة وقد أدى إلى تدمير اقتصادنا وهجرة شبابنا".