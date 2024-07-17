شكرا لقرائتكم خبر عن "بايدن": لهذا السبب فقط قد أنسحب من السباق الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال لقاء مع شبكة "بيت نيوز" أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن الشيء الوحيد الذي قد يجعله يفكر بالانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، وهو أن تظهر عليه حالة طبية ما، أو أن يخبره الأطباء بأنه يعاني من مشكلة صحية.

وقال بايدن: "لو ظهرت لدي حالة طبية ما، أو جاءني أحد الأطباء وأخبرني أنني أعاني من هذه المشكلة أو تلك، فقد أفكر بالانسحاب".

وتابع: "ارتكبت خطأً فادحًا في المناظرة بأكملها، لكن عندما ترشحت في البداية، ربما تتذكرون ذلك، قلت إنني سأكون مرشحا انتقاليًا".

وأكمل: "اعتقدت أنني سأكون قادرًا على تمرير الأمر لشخص آخر. لكنني لم أتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد من الانقسام". التعهد بمواصلة السباق الرئاسي جدد بايدن تعهده بمواصلة السباق الرئاسي، أوضح خلال كلمته أن نائبته "كامالا هاريس" ليست فقط نائبة رائعة، بل يمكنها أن تكون "رئيسةً للولايات المتحدة".