عشرات الشهداء في مجزرتين جديدتين للاحتلال بحق نازحين في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، سقوط "40 شهيدا" فلسطينيا وإصابة 99 آخرين في مجزرتين متزامنتين اقترفهما الجيش الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.



وقال المكتب الحكومي في بيان إن المجزرة الأولى وقعت بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، والثانية باستهداف مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" وتؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع.



وأضاف: "ارتكب جيش الاحتلال مجزرتين وحشيتين، الأولى في مدرسة الرازي التابعة للأونروا بالنصيرات، راح ضحيتها 23 شهيدا و73 مصابا، والثانية في منطقة العطار بمواصي خانيونس، راح ضحيتها 17 شهيداً و26 مصابا".



وتابع: "تأتي هذه المجازر المستمرة استكمالاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي".



وأوضح أن الجيش الإسرائيلي ُيركز "بشكل كبير على استهداف وقصف النازحين المدنيين في مدارس الأونروا بمخيم النصيرات، وتجمعات النازحين المدنيين بشكل عام خاصة في مواصي خان يونس التي زعم مرارا أنها مناطق آمنة".



وأضاف: "الاحتلال يستهدف تلك المناطق بشكل مدبر ومخطط له وبشكل مركز، بهدف القتل المتعمد وتحقيق أكبر قدر ممكن من الضحايا في ظل الدعم الأمريكي لجريمة الإبادة الجماعية في غزة".



وذكر أن "هذه المجازر تتواصل في ظل إسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، ووسط نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود".



وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي "إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين"، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بـ"الضغط على الاحتلال وواشنطن لوقف حرب الإبادة بغزة".



وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد شهود عيان للأناضول بأن قصفا إسرائيليا طال مركبة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أسفر عن مقتل 17 فلسطينيا وإصابة 26 آخرين، وفق بيان وزارة الصحة.



فيما سبق وقالت مصادر طبية ومستشفى العودة للأناضول، إن القصف الإسرائيلي الذي طال مدرسة الرازي في مخيم النصيرات، أسفر عن مقتل نحو 14 فلسطينيا وإصابة العشرات، بحسب آخر حصيلة وصلتهما.



وبشكل متكرر، يستهدف الجيش الإسرائيلي خيام ومراكز إيواء تضم آلاف النازحين، ما يسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.



والسبت، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي غرب خان يونس، أسفرت عن مقتل 90 فلسطينيا وإصابة 300، في سلسلة غارات استهدفت خيام وأماكن نزوح فلسطينيين.



كما قصفت المقاتلات الحربية الأحد، مدرسة أبو عريبان في مخيم النصيرات والتي تؤوي مئات النازحين، ما أدى إلى مقتل 15 فلسطينيا وإصابة 80 آخرين.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 127 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

المصدر: الأناضول