ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يشيدان بما وصلت إليه العلاقات الثنائية

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين أشادا "بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات".

وأعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الطيبة.

يذكر أن بزشكيان فاز قبل حوالي الأسبوع في السباق الرئاسي الإيراني، عقب أن حصد 16.384.403 أصوات أي بنسبة 53.6% من أصوات الناخبين.

وأعلن عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإيراني مجتبى يوسفي أن مراسم تأدية بزشكيان اليمين الدستورية ستقام في 30 يوليو في مجلس الشورى الإسلامي.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن إحياء العلاقات بين السعودية وإيران في 10 مارس 2023 في العاصمة الصينية بكين، بعد سلسلة من اللقاءات بين الطرفين قبلها في العاصمة العراقية بغداد بوساطة عراقية.

وذكر بيان ثلاثي مشترك لكل من السعودية وإيران والصين، أن الجانبين أكدا احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الدفاع الروسية: صفقة تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا أفرجت عن 95 أسيرًا أوكرانيًا مقابل 95 أسيرًا روسيًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إتمام صفقة تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا، تم بموجبها الإفراج عن 95 أسير حرب أوكراني مقابل 95 أسير حرب روسي. وجرى التبادل في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين الجانبين بعد مفاوضات مكثفة.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية أن عملية التبادل تمت بنجاح وأن الأسرى الروس عادوا إلى ديارهم وهم بحالة جيدة. وأعربت الوزارة عن تقديرها للجهود التي بُذلت للوصول إلى هذا الاتفاق، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في تخفيف التوترات الإنسانية بين البلدين.

من جهته، أكد الجانب الأوكراني أن الأسرى الأوكرانيين الذين تم الإفراج عنهم وصلوا بسلام وأنهم يخضعون الآن للفحوصات الطبية اللازمة والتأهيل النفسي بعد فترة احتجازهم.

تأتي هذه الصفقة في ظل استمرار التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وتعد خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الإنسانية لكلا الطرفين المتأثرين بالنزاع.