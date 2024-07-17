الخارجية الباكستانية: طلبنا من أفغانستان التحقيق في الحادث الإرهابي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أنها طلبت من الحكومة الأفغانية فتح تحقيق شامل بشأن كيفية تمكن مسلحين من عبور الحدود ومهاجمة معسكر للجيش الباكستاني، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 8 جنود باكستانيين.

وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الباكستانية أنها استدعت القائم بأعمال سفارة أفغانستان في إسلام آباد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية. وجاء في البيان أن باكستان طالبت الحكومة الأفغانية باتخاذ خطوات فورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف البيان: "نحن ملتزمون بعلاقات حسن الجوار مع أفغانستان، ولكننا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أراضينا وحماية مواطنينا وجنودنا. نطلب من الجانب الأفغاني تقديم توضيحات حول كيفية تمكن المسلحين من تجاوز الحدود وتنفيذ هذا الهجوم."

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات الأمنية، مما يتطلب جهودًا مشتركة لضمان استقرار الحدود ومنع أي تصعيد إضافي.

وأكدت الخارجية الباكستانية على ضرورة التعاون بين البلدين لضمان عدم استغلال الحدود المشتركة من قبل الجماعات المسلحة التي تهدد أمن وسلامة المنطقة.

الخارجية الباكستانية: استدعاء القائم بأعمال سفارة أفغانستان للاحتجاج على هجوم أودى بحياة 8 من جنودنا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أنها استدعت القائم بأعمال سفارة أفغانستان في إسلام آباد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على الهجوم الذي وقع مؤخرًا وأدى إلى مقتل 8 من الجنود الباكستانيين.

وأعربت الخارجية الباكستانية في بيانها عن إدانتها الشديدة لهذا الهجوم، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الباكستانية وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت أن باكستان تتوقع من الحكومة الأفغانية اتخاذ خطوات فورية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف البيان أن باكستان ملتزمة بالحفاظ على علاقات حسن الجوار مع أفغانستان، لكنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وجنودها.

إصابة 8 أشخاص جراء انفجار قنبلة داخل مركز للشرطة في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن ثمانية أشخاص أصيبوا إثر انفجار قنبلة يدوية بسبب ارتفاع الحرارة داخل أحد مراكز الشرطة في مدينة "جامشورو".

وقال المسئول بالشرطة الباكستانية طارق داريجو في تصريح لقناة "جيو نيوز" الباكستانية- إن الانفجار ناجم عن ارتفاع درجة الحرارة داخل الغرفة المخصصة للتخزين، ما أدى إلى انفجار قنبلة يدوية وإصابة سبعة من أفراد الشرطة وأحد المشتبه بهم.

وأضاف داريجو، أنه تم نقل ستة مصابين إلى إحدى المستشفيات في مدينة "حيدر آباد"، والاثنين الآخرين إلى مستشفى في مدينة "كراتشي" من أجل تلقي العلاج.

وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من إرجاع داريجو، سبب وقوع الانفجار إلى ارتفاع الحرارة، إلا أنه أوضح أنه تم فتح تحقيق للتأكد من سبب هذا الانفجار.

داعش يعلن مسئوليته عن حادث سلطنة عمان

أعلن تنظيم "داعش" عبر تطبيق تلجرام مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في سلطنة عُمان تسبب في مقتل تسعة أشخاص منهم شرطي وثلاثة مهاجمين وإصابة ما يزيد على 28 آخرين.

ونشر التنظيم في وقت متأخر من يوم امس الثلاثاء ما قال إنه تسجيل مصور للهجوم على موقعه على تطبيق تلجرام.