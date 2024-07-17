الدفاع الروسية: صفقة تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إتمام صفقة تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا، تم بموجبها الإفراج عن 95 أسير حرب أوكراني مقابل 95 أسير حرب روسي. وجرى التبادل في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين الجانبين بعد مفاوضات مكثفة.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية أن عملية التبادل تمت بنجاح وأن الأسرى الروس عادوا إلى ديارهم وهم بحالة جيدة. وأعربت الوزارة عن تقديرها للجهود التي بُذلت للوصول إلى هذا الاتفاق، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في تخفيف التوترات الإنسانية بين البلدين.

من جهته، أكد الجانب الأوكراني أن الأسرى الأوكرانيين الذين تم الإفراج عنهم وصلوا بسلام وأنهم يخضعون الآن للفحوصات الطبية اللازمة والتأهيل النفسي بعد فترة احتجازهم.

تأتي هذه الصفقة في ظل استمرار التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وتعد خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الإنسانية لكلا الطرفين المتأثرين بالنزاع.

الخارجية الباكستانية: طلبنا من أفغانستان التحقيق في كيفية تمكن مسلحين من عبور الحدود ومهاجمة معسكر للجيش

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أنها طلبت من الحكومة الأفغانية إجراء تحقيق شامل بشأن كيفية تمكن مسلحين من عبور الحدود ومهاجمة معسكر للجيش الباكستاني، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 8 جنود باكستانيين.

وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الباكستانية أنها استدعت القائم بأعمال سفارة أفغانستان في إسلام آباد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية. وجاء في البيان أن باكستان طالبت الحكومة الأفغانية باتخاذ خطوات فورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف البيان: "نحن ملتزمون بعلاقات حسن الجوار مع أفغانستان، ولكننا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أراضينا وحماية مواطنينا وجنودنا. نطلب من الجانب الأفغاني تقديم توضيحات حول كيفية تمكن المسلحين من تجاوز الحدود وتنفيذ هذا الهجوم."

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات الأمنية، مما يتطلب جهودًا مشتركة لضمان استقرار الحدود ومنع أي تصعيد إضافي.

وأكدت الخارجية الباكستانية على ضرورة التعاون بين البلدين لضمان عدم استغلال الحدود المشتركة من قبل الجماعات المسلحة التي تهدد أمن وسلامة المنطقة.

الخارجية الباكستانية: استدعاء القائم بأعمال سفارة أفغانستان للاحتجاج على هجوم أودى بحياة 8 من جنودنا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أنها استدعت القائم بأعمال سفارة أفغانستان في إسلام آباد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على الهجوم الذي وقع مؤخرًا وأدى إلى مقتل 8 من الجنود الباكستانيين.

وأعربت الخارجية الباكستانية في بيانها عن إدانتها الشديدة لهذا الهجوم، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الباكستانية وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت أن باكستان تتوقع من الحكومة الأفغانية اتخاذ خطوات فورية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف البيان أن باكستان ملتزمة بالحفاظ على علاقات حسن الجوار مع أفغانستان، لكنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وجنودها.