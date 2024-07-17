مدبولي: نقدر القلق بشأن الدين الخارجي.. ونأمل انخفاضه مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يتابع ويشعر بقلق المصريين على حجم الدين الخارجي.

وأوضح: الدين الخارجي في ديسمبر الماضي بلغ 168 مليار دولار، ووصل في نهاية مارس إلى 160 مليار دولار.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، نأمل أن ينخفض الدين الخارجي مرة أخرى في 30 يونيو الماضي، لافتًا إلى أنه سيتم عقد أول اجتماع للمجموعة الاقتصادية بعد قليل بتشكيلها الجديد.

وتابع رئيس الحكومة: الدولة المصرية تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو كبيرة ومستدامة، ولن يأتى ذلك بدون مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر.