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مدبولي: لدينا خطط واضحة للتعاون مع دول حوض النيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، ولدينا مياه جوفية ومحطات تحلية، تعمل على رفع مواردنا لـ85 مليار متر مكعب، لكن احتياجاتنا أكبر.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لسنا ضد أي مشروع تنموي يحدث في الدول، لكن بما لا يؤثر على حصة مصر التاريخية.

وتابع رئيس الحكومة: لدينا خطط واضحة للتعاون مع دول حوض النيل، من أجل دعم هذه الدول، وهذا توجهنا كدولة مصرية، وأيضًا الحفاظ على كل قطرة من مياه النيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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