مدبولي: قرارات فورية لحل أي مشكلات تخص المواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حرص هذا الأسبوع بالاجتماع مع المجموعتين الوزارتين التي تم تعيين نواب رئيس الوزراء بشأنهم، وهما المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة: وضعنا مستهدفات واضحة للمجموعات، والتي ستجتمع بصورة أسبوعية، وسأجتمع معهم سواء كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر لمتابعة التنفيذ على الأرض فيما يخص مستهدفات وخطط هذه المجموعات.

وتابع: أساس عمل هذه المجموعات هو التنسيق العرضي ما بين الوزراء، ونتخذ القرارات بصورة فورية لكي نحل أي مشكلات تخص المواطن المصري في خلال هذه الفترة.