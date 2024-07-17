تدريبات مجانية لخريجي المدارس الفندقية بجنوب سيناء لتأهيلهم لسوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

افتتحت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات البرنامج التدريبي المجاني لتدريب 14 طالب من خريجي المدرسة الفندقية بمدينة طور سيناء، بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وقالت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن البرنامج التدريبي بنظام الساعات المعتمدة بواقع 100 ساعة تدريبية في الدورة الواحدة، مؤكدة أنه سيجري توفير فرص عمل للمتميزين من المتدربين فور الانتهاء من التدريب، وذلك تنفيذًا لسياسة وزارة العمل بشأن التدريب من أجل التشغيل.

وأوضحت مدير المديرية في تصريح اليوم، أنه جرى تنظيم البرنامج التدريبي تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك الذي وقعته مديرية العمل مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتدريب وتأهيل الخريجين من المدارس الفنية لسوق العمل، بهدف تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين، وإعدادهم لسوق العمل وتهيئتهم لخوض تجربة العمل الحر.

وأكدت أن المديرية حريصة على تدريب الشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل والمهن المستحدثة، وإضافة إلى توفير خريجين مؤهلين للعمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري التي تعمل داخل المحافظة وخارجها، وفق أحدث الأساليب العالمية في التدريب.

وأشارت إلى أنه يجري تأهيل الطلاب وفقًا لبرامج نظرية وعملية معتمدة من الوزارة خلال مدة التدريب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل لمديريات العمل بالمحافظات بالاهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة ذوى الهمم، لدمجهم في المجتمع من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من البرامج التدريبية.