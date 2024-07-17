شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعد برنامجا متكاملا لدعم المشاركة السياسية للمرأة بجميع دوائر صنع القرار والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في برنامجها الجديد عن الفترة (2024-2027) أن تعد المرأة في الحياة السياسية يعد أمرًا واجبًا وحتميًا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المجتمع ومن ثم تأتي أهمية إشراكها في جميع دوائر صنع القرار.

وتشير الحكومة إلي المسارات المستهدفه خلال الفترة القادمة لتحقيق هذا ذلك في مقدمة ذلك مواصلة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومواصلة دعم دور المجلس القومي للمرأة لدعم حقوق المرأة وتعزيز حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مواصلة تعزيز قدرات المرأة ومشاركتها في الانتخابات المحلية والتشريعية.



وتؤكد الحكومة العمل علي تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دعم التكتلات الحرفية والزراعية على مستوى القرى وتوفير الاستثمارات اللازمة، والتوسع في إعداد برامج تأهيل القيادات النسائية في المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في المحليات، ودعم المرأة في تأسيس وإدارة المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية.

كما اعما الحكومة، علي دعم مشاركة المرأة في اللجان الفرعية للحوار الوطني، مواصلة تكثيف البرامج التوعوية لتعزيز الثقافة السياسية عند المرأة