شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات منحها القانون للتحالف الوطنى لتحقيق أهدافه.. الإعفاء من الضرائب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

وضع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى رقم 171 لسنة 2023، عددا من المزايا لدعم العمل الأهلى والتطوعى، وذلك بعد نجاح التحالف الوطنى فى أن يتحول إلى ذراع للحكومة فى تحقيق التنمية .

و أقر القانون عدد من المزايا وهى :-

1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذى يقعد أداؤها على التحالف فى جميع أنواع العقود التى يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.

2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبئها على التحالف.

3-إعفاء العقارات المبنية للمملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4- اعتبار التبرعات التى تقدم للتحالف تكليفا على داخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله.

5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروض على ما يستورده من معدات والات واجهزه ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.