موسى: هناك استعصاء في الانتخابات الرئاسيّة وعلينا تجربة خيار الحوار وتحصين الداخل

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، إلى أنّ "هناك استعصاء في الانتخابات الرئاسيّة ولا أحد قادر على تلبية ما يفرضه الدستور، وهذه الإشكاليّة ليست الأولى من نوعها".

ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "الاستعصاء الرئاسي يفرض على الداخل والخارج البحث عن طرق للمساعدة"، مضيفًا "انتخاب الرئيس قد يخفّف من حدّة الخلافات بين السياسيّين ولا يمكن لأي فريق أن يفرض أفكاره على الآخر".

وقال موسى: "هناك ملفّات أساسيّة في لبنان لا يمكن أن تحلّها أي دولة من دون رئيس، ولكن علينا تجربة خيار الحوار وتحصين الداخل"، موضحًا أنّه "إذا لم يتمّ التوافق على الأفكار سنذهب إلى خيارات مشتركة وطرح أسماء جديدة والتشاور الثنائي لم يأت بنتيجة".