يزبك: عين المقاومة على الوطن ووحدته وستبقى في جبهة الحرب حتى يتوقف العدوان على غزة

أشار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، إلى أنّ "مسيرة الإمام الحسين اليوم من الجنوب إلى كل المناطق، تؤكد من جديد على نهجك من خلال مقاومة إسلامية رفضت الذل والهوان، ولبت نداء الغوث والإستغاثة لأهلها في غزة وفلسطين، منطلقة من تكاليفها الشرعي والعقلي والإنساني، إنها ثورة القيم، وما كانت ثورة الإمام الحسين إلا ثورة القيم، وهذه المقاومة ستنتصر بإذن الله، كما انتصرت في كربلاء من أجل حفظ هذا الإسلام العزيز".

كلام يزبك جاء خلال تنظيم حزب الله مسيرة عاشورائية حاشدة في بعلبك، حيث قال: "هؤلاء الذين يخوفوننا من الأساطيل والطائرات والقوى الطاغوتية هم أولياء الشيطان، إننا لا نخافهم، وإنما نخاف الله لأننا ننطلق من الحق، ونمهد لدولة الحق دولة الإمام المهدي"، مؤكدا أن "المقاومة أقسمت ان لا تغمد سيفها إلا في قلب أعدائها في قلب إسرائيل، وهذه المقاومة لن تقبل ان تهدد، وهي قادرة على نصرة الإسلام والمسلمين بكل ما تملك من قوة وعزيمة، وهي تواجه العدو الصهيوني وتسقيه سموما لم يكن يتوقعها، وهي لم تستخدم إلا اليسير مما تمتلكه، وستبقى في جبهة الحرب حتى يتوقف العدوان على غزة".

وأشار إلى أنّ "عين هذه المقاومة على هذا الوطن وعلى وحدته وعلى العيش المشترك بين أبنائه، تريد للبنان أن يكون عزيزا مستقلا سيدا لا يحتاج إلى آخرين، وللبنان فيه هذه القوة أن لا يفرط بها، لانه إذا تم التفريط بها يفرط بلبنان".