أوضح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أن "أوجيرو لم تقبض أموالها من موازنة العام 2024".
وشدد القرم في حديث لإذاعة "لبنان الحر"، على ان "الأموال المجباة من قبل أوجيرو من المواطن لا تعود لوزارة الإتصالات أو لأوجيرو، إنما لوزارة المال، وهذا الموضوع أساس المشكلة"، مؤكدا ان "المشكلة بيروقراطية ولا نية للعرقلة ولا نية مبيتة"، موضحا أن ملفات أوجيرو غير كاملة لدى المالية.
وكشف القرم انه سيجمع غدا موظفي أوجيرو مع وزارة المالية لايجاد حل للملف.
وعن رفع التعرفة، طمأن إلى أنه "لا رفع لتعرفة الإنترنت والأمر غير مطروح بتاتا".
كانت هذه تفاصيل خبر القرم: سأجتمع مع موظفي "أوجيرو" غدًا ولا رفع لتعرفة الإنترنت والأمر غير مطروح بتاتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.